اندلاع حريق بسوق المدينة الكبير فى غينيا

اندلاع حريق بسوق المدينة الكبير فى غينياالأحد، 18 مارس 2018 03:22 م
حريق ـ صورة أرشيقية
كوناكر(أ ش أ)
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شب حريق مجهول المصدر فى سوق "المدينة" الكبير الواقع فى وسط عاصمة غينيا "كوناكرى"، وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد، أن ألسنة اللهب أتت على نحو 300 متجر (محلات تجارية وأكشاك) فى هذا السوق.
ولم يورد الراديو المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحريق .
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