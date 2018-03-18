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اندلاع حريق بسوق المدينة الكبير فى غينيا

الأحد، 18 مارس 2018 03:22 م
اندلاع حريق بسوق المدينة الكبير فى غينيا حريق ـ صورة أرشيقية





كوناكر(أ ش أ)
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شب حريق مجهول المصدر فى سوق "المدينة" الكبير الواقع فى وسط عاصمة غينيا "كوناكرى"، وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد، أن ألسنة اللهب أتت على نحو 300 متجر (محلات تجارية وأكشاك) فى هذا السوق.

ولم يورد الراديو المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحريق .

 


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كوناكرى

غينيا

حريق غينيا

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