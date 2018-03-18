انتهاء تصويت المصريين بالأردن فى الانتخابات الرئاسية وبدء فرز الأصوات







عمان أ ش أ

أغلقت السفارة المصرية بعمان والقنصلية المصرية بالعقبة، أبواب لجنتيهما الانتخابيتين، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية؛ طبقًا للمواعيد المقررة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وبدأت - فور إغلاق باب التصويت - عملية فرز الأصوات وعدها.

وشهدت اللجنة الانتخابية فى الأردن، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إقبالًا كبيرًا من أبناء وبنات الجالية المصرية فى المملكة، الذين توافدوا على مقرى اللجنتين للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات ومباشرة حقهم الدستوري، حيث مرت العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

وأكد السفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن، أن أبناء وبنات الجالية المصرية بالمملكة الذين عانوا مشقة الوصول من مختلف المدن والمحافظات الأردنية، أثبتوا أنهم على مستوى الحدث وواعين لأهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام.

وقال السفير طارق عادل -فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان اليوم الأحد- إن المصريين بمشاركتهم القوية والإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، فوتوا الفرصة على كل من حاولوا التقليل من شأن الانتخابات الرئاسية والاصطياد فى المياه العكرة، بأنهم أرسلوا بمشاركتهم أبلغ الرسائل ليس فقط لأشقائهم فى الداخل المصرى بل وأيضًا للعالم أجمع، بأنهم على قدر المسئولية والتحدى لاستمرار العمل من أجل النهوض بالوطن.

وتوجه السفير طارق عادل بالشكر لكل من أدلى بصوته فى الانتخابات بعد أن توافدت أعداد غفيرة من المصريين على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة بعمان للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي.