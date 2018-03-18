انتداب المعمل الجنائى فى حريق مصنع أخشاب بالمدينة الصناعية بأسوان

انتداب المعمل الجنائى فى حريق مصنع أخشاب بالمدينة الصناعية بأسوانالأحد، 18 مارس 2018 04:42 م
حريق - أرشيفية
أسوان ــ ندى سليم
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أمرت نيابة أسوان، اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائى لرفع أثار بصمات الحريق الذى نشب أمس السبت، بمصنع أخشاب بالمدينة الصناعية الجديدة، لتحديد مدى وجود شبهة جنائية فى الحادث.
يأتى ذلك بعد أن تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، بالسيطرة على حريق نشب داخل مصنع أخشاب بالمدينة الصناعية الجديدة، من خلال الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء حريق.
كانت دلت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن الحريق اندلع بمصنع للأثاث الخشبى مكون من 3 طوابق على مساحة حوالى 1000متر تقريبا، دون وقوع إصابات، وتسبب فى احتراق معظم محتوياته بالطابقين الأول والثانى من الأخشاب والموبيليا والمعدات.
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