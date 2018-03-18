اليوم.. ورش عمل بين أساتذة جامعة الأزهر ونظرائهم فى جامعات أوروبا







كتب لؤى على

فى إطار رسالة مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، تقام ورشة حوارية بين مجموعة من أساتذة جامعة الأزهر ونظرائهم فى بعض الجامعات الاوروبية اليوم الأحد.

صرح بذلك الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم ورش العمل الحوارية هو التواصل والتعاون وفتح قنوات للحوار وتقريب وجهات النظر بجانب الانفتاح على الآخر.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أن الأديان السماوية جاءت كلها لخدمة الإنسانية، مشيرًا أنه يجب علينا جميعًا استثمار القيم المشتركة بين أتباع الأديان لإثراء الحوار والتقارب بهدف التعاون بين بنى البشر جميعًا .