اليوم.. مرافعة دفاع 5 متورطين فى مشاجرة أسفرت عن إصابة 8 ببولاق الدكرور







كتب إيهاب المهندس

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لمرافعة دفاع 5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بالتورط فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى بولاق الدكرور اندلعت فى شهر يونيو 2015 وأسفرت عن إصابة 8 مواطنين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت محكمة الجنايات عاقبت غيابيا المتهمين بالسجن مدد تراوحت بين 10 و15 سنة بعدما وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها استعراض القوة، وإحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.