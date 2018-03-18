video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 08:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. مديرية أمن الشرقية تجرى قرعة الحج لـ8860 مواطنا

الأحد، 18 مارس 2018 07:53 ص
اليوم.. مديرية أمن الشرقية تجرى قرعة الحج لـ8860 مواطنا اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية





الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

تجرى مديرية أمن الشرقية، اليوم، قرعة الحج لـ8860 مواطنا ممن تقدموا بأوراقهم لحج القرعة بوزارة الداخلية، حيث حرص المواطنون على تسجيل أسمائهم بأقسام الشرطة، فيما سجل آخرون بياناتهم من خلال موقع وزارة الداخلية.

 

كان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للمتقدمين، وتيسير إجراءات تقديم الطلبات.

 

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية اليوم الأحد فى الساعة الثامنة صباحا بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بحضور القيادات الأمنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بروتوكول بين جهاز العاشر من رمضان وشركة "سيناء" لتوصيل الغاز للإسكان الاجتماعى

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مديرية امن الشرقية

وزارة الداخلية

قرعة الحج




لا تفوتك
صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

صور.. صوت مصر: إقبال حاشد للمصريين بإيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

والد الضحية مريم: الشعب المصرى ووزارة الخارجية يدعمانى فى الوصول لحق ابنتى

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

ضربة جديدة للإخوان.. الجماعة الإسلامية تصف الانتخابات الرئاسية بالمهمة وتدعو أعضائها للمشاركة.. رئيس "البناء والتنمية" فى حوار لموقع الحزب: الانتخابات لها أهمية بالغة وتمس مستقبل الوطن.. وجميعهم ينبذون المقاطعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة