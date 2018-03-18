اليوم.. مديرية أمن الشرقية تجرى قرعة الحج لـ8860 مواطنا

اليوم.. مديرية أمن الشرقية تجرى قرعة الحج لـ8860 مواطناالأحد، 18 مارس 2018 07:53 ص
اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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تجرى مديرية أمن الشرقية، اليوم، قرعة الحج لـ8860 مواطنا ممن تقدموا بأوراقهم لحج القرعة بوزارة الداخلية، حيث حرص المواطنون على تسجيل أسمائهم بأقسام الشرطة، فيما سجل آخرون بياناتهم من خلال موقع وزارة الداخلية.
كان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للمتقدمين، وتيسير إجراءات تقديم الطلبات.
ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية اليوم الأحد فى الساعة الثامنة صباحا بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بحضور القيادات الأمنية.
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