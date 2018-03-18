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اليوم..انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالقاهرة

الأحد، 18 مارس 2018 08:58 ص
اليوم..انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالقاهرة شريف فتحي وزير الطيران المدني





كتبت رحاب نبيل
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تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا، والمقام بالقاهرة، في الفترة من 18-20 مارس الجاري، باجتماع المديرين الفنيين للصيانة بشركات الطيران الإفريقية بمشاركة وفد مميز من شركة مصر للطيران للصيانة.  
 
ويشهد الاجتماع الذي يعقد كل ستة أشهر مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين شركات صيانة الطائرات وشركات الطيران الإفريقية، كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات صيانة وعمرة الطائرات، وكيفية تذليل العقبات التي تواجه هذه الصناعة في ظل ما تشهده تكنولوجيا الطيران من تطور مذهل وسريع. 
 
ويفتتح المؤتمر والمعرض رسميا بحضور  شريف فتحي وزير الطيران المدني، والمهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، وعدد من قيادات الطيران المدني، ويبلغ عدد المشاركين بالمؤتمر والمعرض ما يفوق 500 فردا يمثلون مختلف شركات الطيران وشركات صيانة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها كما يبلغ عدد الشركات العارضة حوالي 70 شركة من مختلف دول العالم.
 
 
 
 
 
 
 

 


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