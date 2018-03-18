اليوم..انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالقاهرة

اليوم..انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالقاهرةالأحد، 18 مارس 2018 08:58 ص
شريف فتحي وزير الطيران المدني
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا، والمقام بالقاهرة، في الفترة من 18-20 مارس الجاري، باجتماع المديرين الفنيين للصيانة بشركات الطيران الإفريقية بمشاركة وفد مميز من شركة مصر للطيران للصيانة.
ويشهد الاجتماع الذي يعقد كل ستة أشهر مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين شركات صيانة الطائرات وشركات الطيران الإفريقية، كما يناقش الاجتماع آخر مستجدات صيانة وعمرة الطائرات، وكيفية تذليل العقبات التي تواجه هذه الصناعة في ظل ما تشهده تكنولوجيا الطيران من تطور مذهل وسريع.
ويفتتح المؤتمر والمعرض رسميا بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، والمهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة، وعدد من قيادات الطيران المدني، ويبلغ عدد المشاركين بالمؤتمر والمعرض ما يفوق 500 فردا يمثلون مختلف شركات الطيران وشركات صيانة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا بالإضافة إلى كبرى الشركات المصنعة للطائرات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها وأجزائها كما يبلغ عدد الشركات العارضة حوالي 70 شركة من مختلف دول العالم.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة