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اليوم السابع: استمرار ملحمة الطوابير الانتخابية أمام سفارات مصر

الأحد، 18 مارس 2018 07:38 م
اليوم السابع: استمرار ملحمة الطوابير الانتخابية أمام سفارات مصر اليوم السابع





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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2018 فى الخارج، ووصول الرئيس السودانى عمر البشير إلى مصر، تمهيدا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا، وموافقة الحكومة على طرح 20 شركة و 3 بنوك فى البورصة، والاحتفاء بالفرعون المصرى محمد صلاح.

 

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