اليوم.. الحكم فى دعوى تطالب بوقف عرض "تحت السيطرة"







كتب أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المطالبة بوقف عرض مسلسل تحت السيطرة، بطولة نيللى كريم وظافر العابدين ومحمد فراج وتأليف مريم نعوم.

وقالت الدعوى رقم 13375 لسنة 70 ق، إن عددا من القنوات الفضائية عرضت "مسلسل هابط" فيه كل أشكال وأنواع الفساد والانحلال من تعاطى الخمور والمخدرات والدعارة والقذارة بصورة فجة.

وأضافت الدعوى أن القائمين على هذه القنوات يريدون هدفًا محددا وهو الربح أو تدمير أخلاق الناس والأعراف وتفكيك البناء الاجتماعى وإغراء المراهقين والمراهقات على التمرد على الأسر وإغراقهم بتحطيم القواعد الأخلاقية.