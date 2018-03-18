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اليوم.. الجامعة الأمريكية تنظم محاضرة عن فرص وتحديات اليابان إقليميا ودوليا

الأحد، 18 مارس 2018 07:00 ص
اليوم.. الجامعة الأمريكية تنظم محاضرة عن فرص وتحديات اليابان إقليميا ودوليا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى





كتب وائل ربيعى
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تنظم كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع سفارة اليابان، محاضرة بعنوان: "فرص وتحديات اليابان إقليميا ودوليا"، كجزء من سلسلة "حوار التحرير"، اليوم الأحد، بالقاعة الشرقية بالتحرير.

وتناقش المحاضرة فرص وتحديات اليابان فى المحيط الهادى الهندى فى ظل التغيرات الدولية التى تشهدها تلك المنطقة على الصعيدين الاقتصادى والسياسى العالمى، كما سيتم مناقشة علاقة اليابان بالاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

ويلقى المحاضرة، الدكتور ساتورو موري، أستاذ السياسة الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية فى قسم السياسة العالمية، كلية الحقوق، جامعة هوسى، وهو مسئول سابق فى وزارة الخارجية اليابانية وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة طوكيو، والدكتور محمد كمال، الأستاذ غير متفرغ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فى قسم العلوم السياسية. حاصل على درجة الدكتوراه فى العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز. لديه العديد من الدراسات والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية حول السياسة الدولية والإقليمية.

ويشارك فى المحاضرة، الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام ومدير مركز كمال أدهم للصحافة الرقمية والتليفزيونية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وهو الآن عضو فى مجلس أمناء شركة الاتصالات المصرية. وهو أيضًا رئيس الملتقى العالمى للمعلوماتية ورئيس تحرير مجلة "الإعلام العربى والمجتمع"، ومانابو هوري، نائب وزير الخارجية اليابانى للشؤون البرلمانية، وزارة الشئون الخارجية لليابان.


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الجامعة الامريكية

فرص اليابان

محاضرة




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