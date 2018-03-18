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اليوم.. "التنظيم والإدارة" ينظم ندوة عن دور المرأة فى صناعة الأجيال

الأحد، 18 مارس 2018 11:56 م
اليوم.. "التنظيم والإدارة" ينظم ندوة عن دور المرأة فى صناعة الأجيال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة





مصطفى عبد التواب
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ينظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، اليوم الاثنين ندوة تثقيفية للعاملين فى الجهاز تحت عنوان "المرأة المصرية .. قائدة الحياة، صانعة الأجيال" وذلك بمشاركة الكاتب الصحفية نشوى الحوفى عضو المجلس القومى للمرأة .

وقال جميل إن هذه الندوة تأتى استكمالا للندوات التثقيفية التى ينظمها الجهاز لرفع الوعى بالقضايا الهامة خاصة المتعقلة بقانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمنها حقوق المرأة فى القانون ووضعها فى الجهاز الإدارى للدولة حاليا.

وأضاف جميل أن المرأة تحتل نسبة 30% من المناصب القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة، بينما تحتل المرأة نسبة 59 % من المناصب القيادية فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فضلا عن انها تشغل 45% من إجمالى موظفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وأشاد جميل بالجهود التى يبذلها سيدات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبدورهم فى مسيرة التطوير والإصلاح التى يشهدها الجهاز. 

وأكد جميل أن مصر قادرة بسيداتها النابغات والمتفوقات والمخلصات على تحقيق طموحات التنمية والنهضة، مشيرا إلى أن مصر أنجبت على مدار تاريخها سيدات عظيمات استطعن أن يساهمن فى تقدم الإنسانية.

 وشدد جميل على أن المرأة المصرية لا حدود لعطائها و لا يستقيم المجتمع إلا بها، مشيرا إلى أن المجتمعات التى لا تفكر بالمرأة كشريك أصيل فى التنمية والتقدم، لن تعرف الحضارة طريقا إليها.

كما أوضح رئيس الجهاز أن المرأةَ المصريةَ لديها وعى وإدراك عميق بالتحديات التى تمر بها البلاد وكانت فى مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، وأصبحت فاعلة ومتفاعلة ومشاركة فى صنع الحاضر والمستقبل.

ورحب د. جميل بكل الجهود التى تهدف الى تمكين المرأة فى مختلف النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من النواحى ترسيخا لما أكد عليه الدستور المصرى .


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