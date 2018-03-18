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الهند تتهم باكستان بقتل 5 من أفراد أسرة واحدة فى هجوم بالهاون بكشمير

الأحد، 18 مارس 2018 01:57 م
الهند تتهم باكستان بقتل 5 من أفراد أسرة واحدة فى هجوم بالهاون بكشمير الشرطة الهندية - أرشيفية





(أ ف ب)
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قتل خمسة من أفراد أسرة واحدة، اليوم الأحد، حين سقطت قذيفة هاون أطلقها جنود باكستانيون على منزلهم فى كشمير الهندية، حسب ما أفادت الشرطة الهندية وكالة فرانس برس ، ووقع الحادث فى شطر بوونش الجنوبى فى منطقة الهيمالايا المتنازع عليها.

وذكرت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما، وطفلين يبلغان سبع سنوات و12 عاما وفتى وامرأة قتلوا فى سقوط القذيفة ،وقال المدير العام للشرطة شيش بول فايد لفرانس برس إن "الاشخاص الخمسة قتلوا داخل منزلهم عندما اصابته قذيفة اطلقت من الجانب الباكستانى".

وذكرت الشرطة فى بيان ان طفلتين أصيبتا بجروح ونقلتا إلى المستشفى.

وتعد جامو الواقعة على سفوح المنطقة الجبلية، وذات الغالبية الهندوسية منطقة هادئة نسبيا إلا أنها شهدت مرارا هجمات شنها مسلحون على القواعد العسكرية قرب الحدود مع باكستان، كان اخرها فى 11 فبراير الفائت وقتل فيه ستة اشخاص هم خمسة جنود ومدني.

وتأتى الحادثة الاخيرة وسط تصاعد اعمال العنف فى المنطقة المتنازع عليها والتى تطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليها. ووقعت مناوشات عديدة هذا العام على خط الحدود المسمى خط المراقبة.

والشهر الماضى فر أكثر من الف شخص الى أماكن أكثر آمانا من تبادل إطلاق النار الكثيف عبر الحدود ،وكشمير مقسمة بين الجانبين منذ انتهاء الاستعمار البريطانى عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين فى هذا السياق.

ومنذ العام 1989، تقاتل جماعات انفصالية مسلحة القوات الهندية فى شطر كشمير الذى تنشر فيه الهند نحو نصف مليون جندي، مطالبة بالاستقلال أو الحاق المنطقة بباكستان.

وتتهم نيودلهى اسلام اباد بارسال مقاتلين لا سيما من جماعة "جيش محمد" عبر الحدود لمهاجمة نحو نصف مليون جندى متمركزين فى الشطر الهندى من كشمير، وهو ما تنفيه باكستان التى تقول إنها توفر دعما دبلوماسيا فقط لسكان كشمير الساعين لحق تقرير المصير.

 

 


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