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الأحد، 18 مارس 2018 01:59 م
خالد صلاح
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الهجرة: عمليات الاقتراع فى الخارج تسير على نحو جيد وسط إقبال كثيف

الأحد، 18 مارس 2018 01:49 م
الهجرة: عمليات الاقتراع فى الخارج تسير على نحو جيد وسط إقبال كثيف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة





القاهرة (أ ش أ)
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أعلنت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن عمليات الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية تسير لليوم الثالث على التوالى دون معوقات، كما تم رصد إقبال كبير من الجاليات المصرية بكافة الدول، وخاصة الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والأردن.

وأشارت الغرفة فى بيان للوزارة اليوم الأحد، إلى أنه تم تلقى 14 استفسارا من عدة دول، منها (مالطا، ليبيا، إندونيسيا، كندا، السعودية، أستراليا، الإمارات، أمريكا، هولندا، قطر، إيطاليا، نيوزيلاندا، البحرين، فرنسا، أسبانيا، والسويد).

وأوضحت أن إجمالى عدد الاستفسارات التى استجابت لها غرفة عمليات على مدار اليومين الأول والثانى للاقتراع وحتى الآن قد بلغ 284 استفسارا، لافتة إلى أن أهم الاستفسارات حول أماكن الاقتراع والمستندات اللازمة للانتخاب، والتصويت عبر الإنترنت، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر السارى دون رقم قومى ومعه شهادة ميلاد مميكنة، بالإضافة إلى الاستفسار حول جواز التصويت ببطاقة رقم قومى منتهية الصلاحية.

ونوه البيان بأن أبناء الجالية المصرية بأستراليا حرصوا على التوافد والمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثالث منذ فتح المقرات واللجان، رافعين علم مصر، كما حرصوا على اصطحاب الأطفال فى رسالة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية تجرى فى الخارج فى 139 قنصلية وسفارة، ممثلة لـ124 دولة بداية منذ أمس الأول الجمعة، وتنتهى اليوم.

وأكدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن عمليات الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بالخارج، والتى جرت فى نيوزيلندا واستراليا خلال الأيام الثلاثة الماضية، سارت على نحو جيد، وسط إقبال "كثيف " من أبناء الجاليات المصرية .

وأضافت الوزيرة الهجرة، فى سياق تصريح صحفى أدلت له اليوم الأحد، أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت عرسا انتخابيا، من جانب الجاليات المصريين، مشيرة إلى أن المصريين فى الخارج دللوا على أنهم قوة لا يستهان بها، مؤكدين الولاء الشديد لبلدهم "مصر" وشعورهم بأنهم جزء من هذه الدولة، وصناعة "القرار السياسى".

وشددت وزيرة الهجرة على أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية" 2018 "، تعد بمثابة رسالة إلى أشقائهم وذويهم فى الداخل ، كما تبعث برسالة إلى الإعلام الخارجى، الذى يحاول "تسويق " المشهد السياسى، وتأتى ردا على تلك الإدعاءات.

وأوضحت أنه سيتم إغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية فى المقار الانتخابية بسفارتى مصر فى (ويلينجتون ) بنيوزيلاندا و(كانبيرا ) باستراليا ، وأيضا فى قنصليتى "سيدني" و"ملبورن " فى الساعة التاسعة من مساء اليوم ، بالتوقيت المحلى لكل منهما .

 


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