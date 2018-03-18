النيابة تنتقل لمعاينة تمثيل مسجل خطر جريمة قتل شاذ بالنزهة







كتب ــ عبد الله محمود

انتقلت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق، وإسلام الجوهرى رئيس النيابة، ووكيل نيابة االنزهة، وبصحبتهم مسجل خطر لاتهامه بقتل صديقه بسبب الشذوذ الجنسي، وذلك لتمثيل الجريمة بعد ضبطه من قبل رجال المباحث وتجديد حبسه لمدة 15 يوما.

كشفت تحقيقات نيابة، أن المتهم "محمد. ع "، 30 سنة تعرف على المجني عليه "محمد ي"، داخل سجن الزقازيق العمومي، كونهما محبوسان على ذمة قضايا، وجمعتهما صداقة قوية داخل أسوار السجن.

وقالت التحقيقات إن المتهم طلب من المجنى عليه الحضور لممارسة الجنس، إلا أنه رفض، ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث قام خلالها المجني عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته بجرح قطعي بالركبة اليسرى، وتمكن المتهم من استخلاص السلاح من يده وطعنه حتى لقى مصرعه.