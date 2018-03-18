video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 مارس 2018 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تقرر تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بالمنوفية

الأحد، 18 مارس 2018 10:44 م
النيابة تقرر تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بدائرة المركز.

 

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى المديرية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز أشمون، من القبض على كل "أحمد أ ع ف"، 26 سنة، خراط معادن مقيم سبك الأحد، و"محمود أ م ش"، 26 سنة، سائق مقيم سبك الأحد، أثناء قيامهم بتقطيع سيارة تحمل لوحات ج د 7943 من متحصلات جريمة سرقة.

 

تم ضبط أجزاء من السيارة، قبل تمكنهم من بيعها، وبمواجهتهم اعترفوا بأن السيارة من متحصلات سرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10137 جنح أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة، قررت تجديد حبس المتهمين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اختناق 15طالبًا بسبب طفاية حريق داخل مدرسة فى المنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

اشمون

تشكيل عصابى




لا تفوتك
المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى قطر يواصلون تحدى "الحمدين" قبل ساعات من انتهاء التصويت (صور)

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

المصريون فى الخارج يعزفون أجمل سيموفونية أمام العالم.. حشود أمام الصناديق للتصويت فى انتخابات الرئاسة بفرنسا ونيوزيلندا والسودان.. سفيرنا بسريلانكا: الإقبال تاريخى..وانتهاء عمليات التصويت وبدء الفرز فى استراليا

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بعد فتح التحقيق فى تجسس "فيس بوك" على بيانات 50 مليون مواطن أمريكى.. أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة المصرية المعاملة بالمثل.. ويؤكدون:الحسابات الوهمية على الموقع وصلت لـ12 مليون وتستخدم فى العمليات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

بالأسماء.. تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

شاهد.. طفل يؤدى أغنية "مو صلاح" احتفالاً بسوبر هاتريك واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة