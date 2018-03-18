النيابة تقرر تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بالمنوفية

النيابة تقرر تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بالمنوفيةالأحد، 18 مارس 2018 10:44 م
اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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قررت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بدائرة المركز.
كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى المديرية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز أشمون، من القبض على كل "أحمد أ ع ف"، 26 سنة، خراط معادن مقيم سبك الأحد، و"محمود أ م ش"، 26 سنة، سائق مقيم سبك الأحد، أثناء قيامهم بتقطيع سيارة تحمل لوحات ج د 7943 من متحصلات جريمة سرقة.
تم ضبط أجزاء من السيارة، قبل تمكنهم من بيعها، وبمواجهتهم اعترفوا بأن السيارة من متحصلات سرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10137 جنح أشمون لسنة 2018، وبالعرض على النيابة، قررت تجديد حبس المتهمين.
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