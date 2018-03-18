النيابة تصرح بدفن جثة منتحرة العمرانية: ألقت نفسها من الرابع ولا شبهة جنائية

النيابة تصرح بدفن جثة منتحرة العمرانية: ألقت نفسها من الرابع ولا شبهة جنائيةالأحد، 18 مارس 2018 05:00 ص
جثه - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت نيابة العمرانية بجنوب الجيزة بدفن جثة ربة منزل انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، بسبب خلافات أسرية، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية بتورط آخرين فى قتلها.
وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا بسقوط ربة منزل من الطابق الرابع، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفاة نشبت بينها وزوجها خلافات دفعتها لإلقاء نفسها من الطابق الرابع، فتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.
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