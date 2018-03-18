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الأحد، 18 مارس 2018 12:01 م
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النيابة تستكمل تحقيقاتها مع أعضاء "كفاية" لاتهامهم بالدعوة لمقاطعة الانتخابات

الأحد، 18 مارس 2018 12:02 م
النيابة تستكمل تحقيقاتها مع أعضاء "كفاية" لاتهامهم بالدعوة لمقاطعة الانتخابات حركة كفاية - أرشيفية





كتبت أمنية الموجى
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استكملت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع أحمد درويش فى قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية .

 

والمتهم بالقضية رقم 482، لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، يواجه ارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "المقاطعة الإيجابية للانتخابات الرئاسية" تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدعوى تأثيرها على النظام الحالى وإظهاره على أنه نظام فاقد للشعبية .

 

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت كمبيوتر محمول وموبايل محمول ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة، وأقر بملكيته لها، واعترف المتهم بالتحقيقات بانضمامه للصفحة.

 

يشار إلى أن القضية تضم عدد من المحامين الآخرين التى أمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات فى القضية.

 


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