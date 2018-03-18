النقض تلغى السجن 5 سنوات لأنس البلتاجى واثنين آخرين فى قضية حيازة سلاح

النقض تلغى السجن 5 سنوات لأنس البلتاجى واثنين آخرين فى قضية حيازة سلاحالأحد، 18 مارس 2018 02:52 م
محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض، اليوم،الأحد، بإلغاء السجن 5 سنوات لثلاثة متهمين من بينهم أنس البلتاجى، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، فى اتهامهم بحيازة سلاح نارى.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، قد قضت فى أكتوبر 2015، بالسجن لمدة 5 سنوات للمتهمين، مع تغريمهم مبلغ 200 جنيه، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية حيازة سلاح نارى.
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