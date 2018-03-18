النجم الفرنسى جيرار ديبارديو يدلى بصوته فى الانتخابات الروسية







موسكو (أ ش أ)

أدلى الممثل جيرارد ديبارديو، الذى يحمل الجنسيتين الفرنسية والروسية، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية الروسية ، وذلك بمقر السفارة الروسية فى باريس.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن ديبارديو، يدعم مساعى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للفوز بالسباق الرئاسى، حيث شدد الممثل الفرنسى "الأصل " الحاصل على الجنسية الروسية، على أن يشارك فى الانتخابات بدافع الواجب فى أداء الخدمة المجتمعية.

وقد بدأت، صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية الروسية فى جميع المناطق والجمهوريات الروسية لاختيار رئيس جديد للبلاد لفترة تمتد لست سنوات.

وأدلى رئيس الوزراء الروسى ديميترى ميدفيديف، بصوته فى الانتخابات بأحد مراكز الاقتراع فى العاصمة موسكو.

يذكر أنه يتنافس على منصب الرئاسة 8 مرشحين هم: سيرجى بابورين "عن الاتحاد الشعبى الروسى" ورجل الأعمال بافل جرودينين " عن الحزب الشيوعى الروسى: والقومى فلاديمير جيرينوفسكى، عن "الحزب الليبرالى الديموقراطى الروسى، والرئيس الحالى فلاديمير بوتين "مستقل" والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك "عن حزب المبادرة المدنية" ومكسيم سورايكين عن حزب "شيوعيو روسيا"، والمفوض المعنى بحماية حقوق رجال الأعمال فى روسيا بوريس تيتوف "عن حزب النمو"، إضافة إل جريجورى يافلينسكى عن حزب "يابلوكو" الليبرالى.