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الملحق الإعلامى لسفارة إسبانيا يزور اليوم السابع ويتفقد آلية العمل بصالة التحرير

الأحد، 18 مارس 2018 05:51 م
الملحق الإعلامى لسفارة إسبانيا يزور اليوم السابع ويتفقد آلية العمل بصالة التحرير فرانسيسكو جوتيريس خلال لقاءه خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع





كتبت: إنجى مجدى – تصوير: محمود فخرى
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زار وفد من السفارة الإسبانية فى القاهرة مقر "اليوم السابع"، اليوم الأحد، وتفقد دورة العمل فى صالة التحرير الرئيسية، وصالات التحرير الفرعية بالمواقع التابعة.

خالد صلاح يرحب بالملحق الأعلامى لسفارة أسبانيااسبانيا
خالد صلاح يرحب بالملحق الإعلامى لسفارة إسبانيا

وأعرب فرانسيسكو جوتيريس، المسئول الإعلامى لسفارة إسبانيا فى القاهرة، عن إعجابه الشديد بالإمكانات الهائلة لـ"اليوم السابع"، وما يتوفر بها من بيئة عمل متطورة، وهو ما أكسبها جمهورًا واسعًا من القراء سواء لموقعها الإلكترونى أو الصحيفة المطبوعة، فضلًا عن جمهور المشاهدين لقناة Video7

فرانسيسكو جوتيريس خلال لقاءه خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع
فرانسيسكو جوتيريس خلال لقائه خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع

وكان فى استقبال الوفد الإسبانى لدى وصوله مقر "اليوم السابع"، الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة صحيفة "اليوم السابع" ودندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى، ومحمود جاد، رئيس قسم الشئون الدولية، بالإضافة لعدد من قيادات التحرير بالمؤسسة.

وفد سفارة اسبانيا مع الكاتب الصحفى خالد صلاح
وفد سفارة إسبانيا مع الكاتب الصحفى خالد صلاح

 

 وخلال الزيارة تجول جوتيريس فى أقسام التحرير بـ"اليوم السابع"، وتابع سير عملية ضخ المحتوى الخبرى فى الموقع الإلكترونى والصحيفة المطبوعة.

جوتيريس خلال زيارته لليوم السابع
جوتيريس خلال زيارته لليوم السابع
 
دنداراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع والزميلة إنجى مجدى مع وفد سفارة أسبانيا
دنداراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع والزميلة إنجى مجدى مع وفد سفارة إسبانيا
 
محمود جاد رئيس قسم الشئون الدولية خلال ترحيبه وفد سفارة أسبانيا
محمود جاد رئيس قسم الشئون الدولية خلال ترحيبه وفد سفارة إسبانيا
 
الزميلة إنجى مجدى تشرح آلية العمل فى الموقع الألكترونى لليوم السابع
الزميلة إنجى مجدى تشرح آلية العمل فى الموقع الإلكترونى لليوم السابع
 
السيد جوتيريس يتفقد أستوديو اليوم السابع
 جوتيريس يتفقد أستوديو اليوم السابع
 
جوتيريس خلال زيارة غرفة التنفيذ وإخراج العدد اليومى لليوم السابع
جوتيريس خلال زيارة غرفة التنفيذ وإخراج العدد اليومى لليوم السابع

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