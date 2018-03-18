"المعمل الجنائى" يعاين شقة موظف ويفحص الكاميرات لكشف هوية سارقيها بالهرم







كتب بهجت أبو ضيف

عاين خبراء المعمل الجنائى شقة موظف تعرضت للسرقة على يد مجهولين بالهرم، وكشفت المعاينة أن مرتكبى السرقة تمكنوا من الدخول عقب كسر باب الشقة.

وذكر مصدر أمنى أنه جارى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المجاورة للعقار الذى شهد السرقة، للتوصل لهوية المتهمين.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من موظف أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة على يد مجهولين. فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهمين تمكنوا من كسر باب الشقة، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، مستغلين تواجد مالك الشقة بالخارج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.