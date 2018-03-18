"المعمل الجنائى" يعاين شقة موظف ويفحص الكاميرات لكشف هوية سارقيها بالهرم

"المعمل الجنائى" يعاين شقة موظف ويفحص الكاميرات لكشف هوية سارقيها بالهرمالأحد، 18 مارس 2018 07:00 ص
سرقه شرقه - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
عاين خبراء المعمل الجنائى شقة موظف تعرضت للسرقة على يد مجهولين بالهرم، وكشفت المعاينة أن مرتكبى السرقة تمكنوا من الدخول عقب كسر باب الشقة.
وذكر مصدر أمنى أنه جارى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المجاورة للعقار الذى شهد السرقة، للتوصل لهوية المتهمين.
تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من موظف أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة على يد مجهولين. فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهمين تمكنوا من كسر باب الشقة، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى، مستغلين تواجد مالك الشقة بالخارج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة