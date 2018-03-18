المعارضة الكندية: الحكومة فشلت فى التعامل مع اللاجئين من الطائفة الأيزيدية







أوتاوا(أ ش أ)

ذكرت مصادر المعارضة فى كندا أن الحكومة فشلت فى التعامل مع اللاجئين الذين ينتمون إلى الطائفة الأيزيدية والذين يتواجدون فى البلاد.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد،عن القيادية فى المعارِضة الكندية ميشيل ريمبل والتى تدافع عن قضية الإيزيديين قولها إنه "لا تزال الحكومة تائهة على ما يبدو... خدماتها متباينة وغير منسقة.. لا أفهم لماذا لا تولى السلطات مزيدا من الأهمية لهذه القضية".

فى المقابل،أكد ديفيد مانيكوم مساعد نائب وزير الهجرة أن خدمة الحكومة جيدة،مقررا أنها ليست مثالية.

وتستقبل كندا حوالى 1200 شخص معظمهم من النساء والأطفال، ضحايا تنظيم داعش المتطرف فى إطار برنامج خاص باللاجئين الذين ينتمون إلى الطائفة الإيزيدية وهم أقلية لا يزيد تعدادها عن نصف مليون شخص ويتركز وجودها فى شمال العراق.