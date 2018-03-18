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الأحد، 18 مارس 2018 12:24 م
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المشاركون بمؤتمر "الشباب والدولة" بجامعة القاهرة يرفعون لافتات تأييد للسيسى

الأحد، 18 مارس 2018 12:25 م
المشاركون بمؤتمر "الشباب والدولة" بجامعة القاهرة يرفعون لافتات تأييد للسيسى لافتات تأييد للرئيس السيسى





وائل ربيعى
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رفع الطلاب المشاركون فى مؤتمر "الشباب وبناء الدولة"، الذى تستضيفه جامعة القاهرة اليوم الأحد، لافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويشارك فى المؤتمر، ائتلاف دعم مصر، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وعدد كبير من عماتذة الجامعة.

 

 

 


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