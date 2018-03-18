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المستشار العسكرى لبنى سويف يكرم 30 من أمهات الشهداء فى عيد الأم

الأحد، 18 مارس 2018 09:01 م
المستشار العسكرى لبنى سويف يكرم 30 من أمهات الشهداء فى عيد الأم جانب من التكريم





بنى سويف أيمن لطفى
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كرم العقيد محمود عبد المجيد بشير، المستشار العسكرى لمحافظة بنى سويف اليوم الأحد، 30 من أمهات شهداء الجيش والشرطة، وأمهات مثاليات من مراكز المحافظة السبع، وذلك خلال احتفالية نظمتها اليوم جمعية الرعاية الاجتماعية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية، بحضور عبد الوهاب خليل رئيس الجمعية، وجمال المصرى منسق الجمعية والاحتفالية.
 
وشارك فى الحفل، الذى أقيم بقاعة النادى الاجتماعى بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، النائب عاطف عبد الجواد، واللواء محمد عزت سكرتير عام المحافظة الأسبق، والعميد محمود صبرى الخبير الأمنى، والعشرات من أفراد عائلات الأمهات المكرمات، إذ تضمنت الاحتفالية تسليم المكرمات شهادات تقدير وهدايا عينية، فضلا عن عرض فقرة فنية وأخرى شعرية.

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