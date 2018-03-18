المرور تشن حملات على سيارات النقل لتحميل الركاب فى الصندوق الخلفى بالطرق

المرور تشن حملات على سيارات النقل لتحميل الركاب فى الصندوق الخلفى بالطرقالأحد، 18 مارس 2018 09:11 ص
حملات مرورية- أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية علي الطرق السريعة، وتشديد الحملات علي السيارات لتأمين الرحلات، وتكثيف الحملات على سيارات النقل لتحميل الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني علي الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
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