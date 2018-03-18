المرور تشن حملات على سيارات النقل لتحميل الركاب فى الصندوق الخلفى بالطرق

كتب ــ عبد الرحمن سيد

عززت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية علي الطرق السريعة، وتشديد الحملات علي السيارات لتأمين الرحلات، وتكثيف الحملات على سيارات النقل لتحميل الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.