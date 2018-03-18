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الأحد، 18 مارس 2018 01:20 ص
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"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1366 مركبة مخالفة بالمحافظات

الأحد، 18 مارس 2018 01:00 ص
"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1366 مركبة مخالفة بالمحافظات حمله مروريه - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 943 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 423 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

 

 

 


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الإدارة العامة للمرور

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