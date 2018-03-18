المركز القومى للبحوث الجنائية: القانون الحازم أهم مواجهات الفساد

كتب ــ أحمد عبد الهادى

قالت سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنه توجد نظريات كثيرة توضح معني الفساد، وهى سوء استخدام السلطة العامة.

وأضافت خلال مؤتمر كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب، أن أهم مواجهات الفساد هو القانون الحازم الذى لا يترك ثغرات للتلاعب باقتصاد الدولة ومقدراتها.

فيما أوضح محمود صبوه المنسق العام للمؤتمر، أن سلسلة المؤتمرات منذ عام 2009 تناولت الموضوعات الهامة، وكان الشريك الرئيسي فيها هو مجلس الدولة للمساعدة فى كشف الفساد من خلال تصديه لقضايا العقود والحفاظ على المال العام .

يأتى ذلك فى إطار تنظيم نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي رئيس النادى مؤتمر كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب.