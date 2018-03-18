المرصد السورى: 1500 مقاتل كردى قتلوا خلال شهرين من الهجوم التركى فى عفرين







(أ ف ب)

قتل أكثر من 1500 مقاتل كردى منذ بدء الهجوم التركى على منطقة عفرين فى شمال سوريا قبل نحو شهرين، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "غالبية المقاتلين الأكراد قتلوا فى غارات وقصف مدفعى للقوات التركية" التى بدأت فى 20 يناير حملتها العسكرية ضد منطقة عفرين الحدودية. ووثق المرصد فى المقابل مقتل أكثر من 400 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة. كما أعلن الجيش التركى حتى الآن عن مقتل 46 من جنوده.