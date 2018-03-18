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المخابرات الألمانية تحذر: صواريخ كوريا الشمالية يمكن أن تصل لأوروبا

الأحد، 18 مارس 2018 03:22 م
المخابرات الألمانية تحذر: صواريخ كوريا الشمالية يمكن أن تصل لأوروبا صواريخ كوريا الشماليه - أرشيفية





رويترز
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ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج فى تقرير لها أن مسؤولا كبيرا بوكالة المخابرات الخارجية الألمانية أبلغ أعضاء البرلمان الأسبوع الماضى أن الصواريخ الكورية الشمالية يمكن تزويدها حاليا بأسلحة نووية وقد تصل إلى ألمانيا ووسط أوروبا.

وقالت الصحيفة نقلا عن المشاركين فى الإفادة إن أولى ديهل نائب مدير جهاز المخابرات الاتحادى أبلغ النواب خلال الاجتماع المغلق أن التقييم "مؤكد".

وفى الوقت نفسه قال ديهل إن الجهاز ينظر إلى المحادثات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية على أنها إشارة إيجابية، ولم يصدر تعليق بعد عن جهاز المخابرات الاتحادى.

ولم تخف كوريا الشمالية خططا لتطوير صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة. وتواصل بيونج يانج العمل فى برامجها النووية والصاروخية فى تحد لقرارات مجلس الأمن الدولى.

وتدافع عن هذه البرامج وتقول إنها رادع ضرورى لما تتصور أنها خطط للغزو من جانب الولايات المتحدة التى تنشر 28500 جندى فى كوريا الجنوبية. وتنفى واشنطن هذه الخطط.

وتراجع التوتر فى الأسابيع القليلة الماضية تزامنا مع مشاركة الشمال فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى نُظمت فى كوريا الجنوبية الشهر الماضى.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مش مهم.

بلغ تحياتي إلي ماما ميركل.

و قول لها السفر عندي مش أولوية، المهم نقاء الخام.

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