المجلس القومى للمرأة يواصل حملة طرق الأبواب استعدادا لانتخابات الرئاسة

المجلس القومى للمرأة يواصل حملة طرق الأبواب استعدادا لانتخابات الرئاسةالأحد، 18 مارس 2018 06:32 م
حملة طرق الأبواب
كتب أحمد جودة
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واصل المجلس القومى للمرأة، على مستوى محافظة الجمهورية استكمال حملة "طرق الأبواب"، المستمرة حتى 20 مارس الجارى، لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة>
حملات المجلس القومى للمرأة
ونشر المجلس القومى للمرأة عدد من الفعاليات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونتجت حتى الآن عقد 26 حملة فى 23 محافظة بالجمهورية خلال يومى الجمعة والسبت الماضيين>
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