المالية: أسهم برنامج الحكومة للطروحات قيمتها 80 مليار جنيه والبدء بـ23 شركة

كتب - أحمد يعقوب

قالت وزارة المالية اليوم الأحد، إنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن والذى يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم فى توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافى للشركات المصرية ويساهم فى جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة، فقد قامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع انواعها واشكالها القانونية. وقد قامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام فى أكثر من عشرون شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الاولى بالبورصة او شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها فى الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وقد تم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية حيث أكد فخامته على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار جنيه وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة الى حوالى 430 مليار جنيه، حيث أنه قد تقرر ان تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% الا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرون وثلاثون شهراّ، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وفيما يلى بيان بالشركات المزمع أدراجها فى المرحلة الأولى للبرنامج:

خدمات البترول والتكرير:

- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية انبى)

- شركة الحفر المصرية.

- شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).

- شركة أسيوط لتكرير البترول.

- شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

البتروكيماويات:

- شركة سيدى كرير للبتروكيماويات.

- الشركة المصرية للإنتاج الايثلين ومشتقاته (ايثيدكو).

- شركة أبوقير للأسمدة.

- شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والاسمدة.

- الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس).

- الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب).

الخدمات اللوجستية:

- شركة الاسكندرية لتداول الحاويات.

- شركة بورسعيد لتداول الحاويات.

- شركة دمياط لتداول الحاويات.

الخدمات المالية:

- بنك التعمير والاسكان.

- بنك الاسكندرية.

- بنك القاهرة.

- شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance ".

- شركة مصر للتأمين.

القطاع العقاري:

- شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

- شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

خدمات المستهلك:

- شركة الشرقية ايسترن كومبانى.

الصناعة:

- شركة مصر للألومنيوم.

وتجدر الاشارة الى انه سوف يتم التنسيق مع الشركات المعنية فى الوقت المناسب لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية واتباع كافة القواعد والاجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.