المؤشرات الأولية تكشف الإقبال الكبير على انتخابات الرئاسة فى روسيا

المؤشرات الأولية تكشف الإقبال الكبير على انتخابات الرئاسة فى روسياالأحد، 18 مارس 2018 09:09 ص
الانتخابات الروسية
كتب مؤمن مختار
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تشير المعلومات الأولية الواردة من الشرق الأقصى الروسى، إلى أن نسبة إقبال المواطنين على التصويت فى انتخابات الرئاسة اليوم، تفوق مثيلتها لانتخابات الرئاسة السابقة 2012.
وبحسب قناة "RT" الروسية بحلول ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي هناك، صوت فى مقاطعة ساخالين 31.59% من الناخبين مقابل 20.44% عام 2012.
وفي جمهورية ساخا-يكوتيا شرقي سيبيريا، بلغت نسبة الإقبال بعد ساعتين من افتتاح مراكز الاقتراع 11,44%، مقابل 8% في الانتخابات السابقة.
وسجلت بورياتيا جنوبي سيبيريا رقما قياسيا في اهتمام الناخبين، حيث فاقت نسبة المشاركة هذا العام مؤشرات 2012 بنحو ضعفي ونصف الضعف، إذ أدلى 15,33 % من الناخبين بأصواتهم خلال ساعتين فقط على انطلاق الانتخابات، مقابل 6,61% للساعات الأولى من بدء التصويت في انتخابات 2012.
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