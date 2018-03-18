اللجنة الانتخابية الروسية: بوتين حصد 75% من الأصوات بعد فرز نصف البطاقات







أ.ف.ب

قالت اللجنة الانتخابية الروسية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حصد 75% من الأصوات بعد فرز نصف بطاقات الاقتراع .

ووفقا للنتائج الأولية حصل بوتين على 73.31% من الأصوات، بينما حصل بافيل جرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسى" على 14.78%، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي" 6.69%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.40%، بعد فرز 26% من الأصوات.