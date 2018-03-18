الكنيسة: جنازة أسقف منفلوط غدًا بدير الأمير تادرس بأسيوط







سارة علام

قررت الكنيسة القبطية، إقامة صلوات الجنازة على روح الأنبا انطونيوس، أسقف منفلوط الذى توفى اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الإثنين بدير الأمير تادرس الشرقى بأسيوط.

الأنبا انطونيوس، ولد باسم زكريا فى 31 مايو 1951 فى محافظة قنا، وحصل على شهادة بكالوريوس طب الأسنان عام 1977 من جامعة القاهرة وخدم فى مدينة قنا وضواحيها، ثم دخل إلى دير السريان فى 8 ديسمبر 1980، ويشغل منصب أسقف منفلوط منذ عام 1986

كان البابا تواضروس قد أسند للأنبا يؤانس أسقف أسيوط مهمة الإشراف على كنائس إيبراشية منفلوط القريبة منها بعد تدهور الحالة الصحية للأنبا أنطونيوس.