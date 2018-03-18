الكنيسة: إلقاء نظرة الوداع على أسقف منفلوط بدير الأمير تادرس

الكنيسة: إلقاء نظرة الوداع على أسقف منفلوط بدير الأمير تادرسالأحد، 18 مارس 2018 07:51 م
البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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سمحت الكنيسة القبطية لأبناء كنائس منفلوط، بالتوافد على دير الأمير تادرس الشرقي لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا انطونيوس، أسقف الإيبراشية، حيث سجى جثمانه أمام الهيكل بعد وفاته اليوم.
كان الجثمان قد وصل إلى دير الأمير تادرس الشرقى واستقبله كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة. وحمل الكهنة والشمامسة النعش الذى يحوى الجثمان ووضعوه أمام الهيكل.
ومن المقرر أن تقام صباح غدٍ الاثنين صلاة تجنيزه بالدير ذاته بعد أن يحضر صلاة التسبحة والقداس الإلهى.
انطونيوس، ولد باسم زكريا فى 31 مايو 1951 في محافظة قنا، وحصل على شهادة بكالوريوس طب الأسنان عام 1977 من جامعة القاهرة وخدم فى مدينة قنا وضواحيها، ثم دخل إلى دير السريان في 8 ديسمبر 1980، ويشغل منصب اسقف منفلوط منذ عام 1986.
كان البابا تواضروس قد أسند للأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، مهمة الإشراف على كنائس إيبراشية منفلوط القريبة منها بعد تدهور الحالة الصحية للأنبا أنطونيوس.
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