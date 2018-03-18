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القوى العاملة تبدأ اليوم قبول طلبات 50 عاملا للالتحاق بدولة خليجية

الأحد، 18 مارس 2018 02:00 ص
القوى العاملة تبدأ اليوم قبول طلبات 50 عاملا للالتحاق بدولة خليجية محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب
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تبدأ وزارة القوى العاملة، من اليوم الأحد، حتى الثلاثاء المقبل، قبول طلبات 50 عاملاً للعمل لدى شركة للمقاولات بدولة خليجية، براتب يوازى 6 آلاف جنيه مصرى تقريبًا، فضلاً عن مزايا السكن المجاني، و3 واجبات غذائية، والمواصلات والبدلات والإضافي، والتأمين الطبى طبقًا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أنه يشترط فى المتقدم أن يكون عمره 21 وما فوق، وألا تقل الخبرة فى مجال البناء عن سنتين، وأن يكون جواز السفر ملون وساريًا لمدة 3 سنوات على الأقل.

وأوضح الوزير أن قبول الطلبات يبدأ من اليوم حتى الثلاثاء المقبل، بديوان عام وزارة القوى العاملة وذلك من خلال السيرة الذاتية، ومرفقًا بها صورة من جواز السفر.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

 

 

 


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