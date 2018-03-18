القوات العراقية تصد هجوما لداعش وتقتل أربعة منهم شمال غرب الموصل







بغداد (أ ش أ )

أفاد مصدر أمنى عراقى، بأن القوات الأمنية صدت هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابى، وقتلت 4 منهم شمال غرب الموصل.

وقال المصدر - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - اليوم الأحد، " إن القوات الأمنية صدت هجوما لعناصر التنظيم الإرهابى داعش فى قضاء البعاج دخول القضاء وقتلت 4 منهم واستولت على أسلحتهم.

من ناحية أخرى، أعلنت قيادة عمليات ديالى تدمير مخبأين لداعش والقبض على ستة من المشتبه بهم خلال العملية العسكرية التى انطلقت اليوم لتعقب خلايا داعش شرق بعقوبة .

وأوضح قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى أن عملية تعقب خلايا وأوكار داعش فى حوض الندا وقرى طحمايه مستمرة لحين تامين المناطق والأراضى المحطية بطريق بلدروز - مندلى شرق بعقوبة بالكامل .

وكانت قوة أمنية مشتركة وباسناد جوى نفذت عملية عسكرية - صباح اليوم الأحد - لتعقب خلايا داعش ضمن حوض الندا شرق بعقوبة.