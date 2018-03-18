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الأحد، 18 مارس 2018 03:20 ص
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القوات الجوية الأمريكية تعلن أسماء 7 قتلوا فى تحطم طائرة هليكوبتر بالعراق

الأحد، 18 مارس 2018 03:00 ص
القوات الجوية الأمريكية تعلن أسماء 7 قتلوا فى تحطم طائرة هليكوبتر بالعراق تحطم مروحية _ صورة أرشيفية





واشنطن (رويترز)
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أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أسماء 7 رجال قتلوا فى تحطم طائرة هليكوبتر فى غرب العراق، وقالت إن القتلى هم مارك ويبر(29 عاما) وأندريس أوكيفي(37 عاما) وكريستوفر زانتيز(37 عاما) وكريستوفر راجوسو(39 عاما) وداشان بريجز (30 عاما) ووليام بوش(36 عاما) وكارل إينز(31 عاما).

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت فى بيان أصدرته فى وقت سابق عدم نجاة أحد فى الحادث، وقالت القيادة المركزية الأمريكية فى بيان صدر فى وقت سابق إنه يجرى التحقيق فى الحادث الذى لم يكن على ما يبدو نتيجة نشاط معاد.

وقال الجيش، إن طائرة هليكوبتر أمريكية أخرى مرافقة أبلغت السلطات بالحادث وقامت قوات الأمن العراقية وأفراد من التحالف بتأمين المنطقة.

وقال مسؤولان أمريكيان طلبا عدم نشر اسميهما نقلا عن تقارير مبدئية يوم الخميس إن الطائرة تحطمت قرب القائم بمحافظة الأنبار على مقربة من الحدود السورية، وتقول الولايات المتحدة إن لديها نحو 5200 فرد فى العراق ضمن تحالف يقاتل متشددى تنظيم داعش.

 

 


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