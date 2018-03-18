القوات التركية والفصائل الموالية لها تدخل مدينة عفرين السورية







(أ ف ب)

دخلت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا وسيطرت على أحياء منها، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن إن "اشتباكات تدور حالياً فى المدينة التى سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها". وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة فى بيان صباح الأحد "توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقى والغربى" والسيطرة على حيى الأشرفية والجميلية.

من جانبها أعلنت السلطات الكردية فى مدينة عفرين السورية أن أكثر من 150 ألفا غادروا المدينة فى الأيام القليلة الماضية.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية، اليوم الأحد، عن هيفى مصطفى العضو البارز فى الهيئة المدنية التى تحكم عفرين قولها إن السكان فروا من المدينة الرئيسية إلى مناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد فى المنطقة وإلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.

ووصفت الأوضاع بالمأساوية بالنسبة لمن هم فى الداخل، مشيرة إلى أن من يخرجون من النازحين عن عفرين يبقوا فى العراء دون ملاذ أو طعام.