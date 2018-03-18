القبض على 7 أشخاص تعدوا على حملة إزالات بالمنوفية







المنوفية – محمود شاكر

تمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية، من تنفيذ إزالة فورية لأحد المخالفين بقرية ساقية أبو شعرة التابعة للمركز، وذلك بعد تعدى المخالف وآخرين على قوة التنفيذ ليتم القبض على المخالفين.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بأنه أثناء مرافقة قوة من مركز شرطة أشمون، برئاسة ‏نائب المأمور للخدمات الأمنية، لمندوبى الوحدة المحلية لقرية ساقية أبو شعره، لتأمين تنفيذ إزالة فورية لمخالفة فى المهد عبارة ‏عن قواعد وسملات خرسانية على قطعة أرض زراعية مساحتها 100متر ‏تقريباً، قام المخالف وأفراد من عائلته بالتعرض للقائمين على التنفيذ برشقهم بالحجارة، إلا أن القوات تصدت لهم .

وتم ضبط المتعدى ‏وبرفقته كلا من " إ. ز. إ " فلاح ومقيم دائرة المركز " م ح ع " فلاح، و " ر س ش " عامل، و " ص ط م " عامل، و "و ع م ع " ‏سائق، و " هـ ج ع " ربة منزل، وجميعهم مقيمين دائرة المركز.

نتج عن ذلك حدوث تلفيات بزجاج 2 لودر خاصين بالوحدة ‏المحلية، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم إزالة المخالفة بالكامل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.