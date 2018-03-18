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القبض على مسجل خطر وبحوزته 2 بندقية خرطوش وذخيرة بمنشأة ناصر

الأحد، 18 مارس 2018 02:34 م
القبض على مسجل خطر وبحوزته 2 بندقية خرطوش وذخيرة بمنشأة ناصر المتهم عقب القبض عليه





كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، القبض على "هانى ح م" 43 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات بالإكراه تحت رقم 3126 فئه "ب" منشأة ناصر، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 6369 لسنة 2001م الخليفة "سرقة بالإكراه" وضبط بمسكنه أسلحة نارية " بدون ترخيص "، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

و تمكن النقيب محمود أبو الدهب معاون مباحث القسم، تم ضبطه وعثر بمسكنه على سلاح نارى "بندقية خرطوش"، وسلاح نارى "بندقية خرطوش"، و4 طلقات خرطوش عيار 12 مل، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .

 

 


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