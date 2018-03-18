الفيضانات تعزل بلدات عديدة فى كرواتيا







زغرب (أ ف ب)

عزل 600 شخص يقيمون فى بلدات تقع فى منطقة فى وسط كرواتيا، الأحد بسبب فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج كما قالت السلطات علما بان مناطق اخرى قد تتأثر فى الايام المقبلة.

وغمرت مياه نهر ليكا الذى ارتفع منسوبه الخميس، سهلا واسعا فى منطقة كوسينى على بعد 180 كلم جنوب زغرب. وبات الوصول الى بلدات عدة متعذرا الا بالقوارب.

واعلنت السلطات حالة الطوارىء وارسلت فرق مسعفين وقوات تدخل الى المكان لتزويد السكان باللازم كما قالت وكالة الانباء الكرواتية.

وقال جوسو زيفكوفيتش المسؤول عن اجهزة الانقاذ لتلفزيون نوفا "منسوب المياه لا يزال يرتفع بالنسبة الى يوم امس. لدينا اليوم مزيد من القوارب لمساعدة السكان".

ولكن لم تحصل عمليات اجلاء وانتقل سكان الى منازل جيرانهم بعد ان غرقت مساكنهم تحت المياه، وقال جوسو زيفكوفيتش المسؤول الاخر عن اجهزة الانقاذ "ننقل الاغذية والبنزين والعلف للحيوانات".