العثور على طفلة رضيعة بجوار صندوق قمامة بالمطرية

العثور على طفلة رضيعة بصندوق زبالة-أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
إضافة تعليق
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها، لكشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار قمامة بمنطقة المطرية.
البداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من مواطن، أفاد فيه بالعثور على طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة.
انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الطفلة على قيد الحياة، ألقى بها مجهول فى صندوق القمامة للتخلص منها، و"عمرها شهرين"، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة المطرية التى أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. أبناء مصر فى الخارج ينتصرون على برودة الجو.. المصريون بروسيا يصوتون بـ"الرئاسة" فى درجة حرارة 15 تحت الصفر.. ويتحدون أمطار إيطاليا ويدلون بأصواتهم بـ"الشمسيات".. ويغنون "قالوا إيه" فوق ثلوج الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة