العثور على طفلة رضيعة بجوار صندوق قمامة بالمطرية







كتب ــ كريم صبحى

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها، لكشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار قمامة بمنطقة المطرية.

البداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من مواطن، أفاد فيه بالعثور على طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الطفلة على قيد الحياة، ألقى بها مجهول فى صندوق القمامة للتخلص منها، و"عمرها شهرين"، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة المطرية التى أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.