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العثور على رضيع بأحد شوارع القوصية فى أسيوط

الأحد، 18 مارس 2018 08:48 م
العثور على رضيع بأحد شوارع القوصية فى أسيوط طفل رضيع - أرشيفية





أسيوط - هيثم البدرى
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عثر الأهالى بشارع الجلاء بمركز القوصية فى أسيوط، على رضيع حديث الولادة، عمر يوم، ملقى بالشارع وملفوف بقطعة قماش وتم نقله للحضانة.

 

كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة مركز القوصية يفيد بورود بلاغا من أحد المواطنين يفيد عثوره على رضيع حديث الولادة على قيد الحياة ملفوف بقطعة قماش ملقى بصندوق القمامة، انتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ وبصحبتها سيارة الإسعاف وتبين أن الرضيع عمر يوم واحد وتم نقله للحضانة بالمستشفى المركزى بالقوصية تحت الرعاية الطبية وتحرر محضر بالواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية.


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