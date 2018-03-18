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العبادى: مؤتمر الكويت كان ناجحا بإعطاء رسالة بأن العالم يمد يده للعراق

الأحد، 18 مارس 2018 06:07 م
العبادى: مؤتمر الكويت كان ناجحا بإعطاء رسالة بأن العالم يمد يده للعراق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى





بغداد (أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأحد، إن مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق كان "ناجحا" بإعطاء رسالة بأن العالم "يمد يده" للعراق، مشيرا إلى وجود تحديات كإعمار البلد وتوفير فرص العمل بعد النجاح بتجاوز تحدى تنظيم داعش الإرهابى.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن رئيس الوزراء حيدر العبادى عقد اليوم اجتماعا مع سفراء دول الاتحاد الأوربى، موضحا أنه جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوربى ومساهمة هذه الدول فى إعمار العراق بعد الانتصار على تنظيم (داعش) الإرهابى بالإضافة إلى مناقشة أوضاع المنطقة.

وأشار البيان إلى أهمية التعاون وتمتين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبى، مؤكدا أهمية أن تكون علاقات العراق مع جميع الدول قائمة على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية.

وأضاف العبادى -وفقا للبيان- أن "قواتنا تتمتع حاليا بمهنية عالية ولديها عمليات تعقب للخلايا الإرهابية بعد تحرير كامل الأراضى العراقية"، مشددا على أن "العمل مستمر لحصر السلاح بيد الدولة".

ولفت البيان إلى أن "سفراء دول الاتحاد الأوروبى بدورهم أشادوا بخطوات العبادى الإصلاحية والانتصار على تنظيم (داعش) الإرهابى"، مؤكدين "استمرار دعم بلدانهم للعراق وإعماره واستقراره".


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