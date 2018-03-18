الصين تمنع أصحاب السلوك السيئ والمدخنين من استخدام المواصلات لمدة عام







كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن الصين ستبدأ تطبيق ما يسمى بنظام الائتمان الاجتماعى وهو النظام الذى سيسمح للسلطات بمنع الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء أو كان سلوكهم الاجتماعى سيئا، من استخدام القطارات أو الذهاب فى رحلات جوية على متن الطائرات لمدة عام.

وأضافت الصحيفة أن الأشخاص الذين سيتم وضعهم فى قوائم المنع تشمل أولئك الذين يرتكبون أفعالا مثل نشر معلومات كاذبة عن الإرهاب أو التسبب فى مشاكل على الرحلات الجوية، وكذلك أولئك الذين استخدموا التذاكر المنتهية الصلاحية أو المدخنين فى القطارات، وذلك وفقاً لبيانين صادرين عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الجمعة.

وجاء فى البيان الذى صدر فى 2 مارس أن الذين تبين أنهم ارتكبوا مخالفات مالية، مثل أصحاب العمل الذين فشلوا فى دفع التأمينات الاجتماعية أو الأشخاص الذين لم يدفعوا الغرامات، سيواجهون هذه القيود أيضا.

وأضاف البيان أن القواعد ستدخل حيز التنفيذ فى 1 مايو. وتتماشى هذه الخطوة مع خطة الرئيس شى جين بينج لبناء نظام ائتمانى اجتماعى قائم على مبدأ "إذا كنت غير جدير بالثقة فستمنع"، وهو أحد المبادئ التى وقعت عليها ثمانى وزارات، بما فى ذلك الهيئة العامة للطيران فى البلاد والمحكمة العليا.