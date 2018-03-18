الصحفى المصرى محمد عبدالمقصود يتوج بجائزة "العويس للإبداع" بالإمارات







دبى (أ ش أ)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة العويس للإبداع، بالإمارات، اليوم "الأحد" منح الجائزة الثقافية الخاصة، فى دورتها الـ25، للصحفى المصرى ، محمد عبدالمقصود، تتويجاً لمسيرة تمتد 22 عاماً فى الإعلام الإماراتى.

واختير عبدالمقصود، ضمن 4 شخصيات تم تكريمهم بدورة اليوبيل الفضى للجائزة، ، هم الشيخة بدور ابنة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة، باعتبارها شخصية العام الثقافية، والفنانة الإماراتية سميرة أحمد، التى اعتزلت الفن بعد مسيرة 40 عاما، والسينمائى مسعود امر الله، مدير مهرجان دبى السينمائي، والملقب بـ"ابو السينما الإماراتية".

وأعربت أمانة الجائزة، خلال مؤتمر صحافى عُقد فى دبي، عن تقديرها، للعطاء الثري، والجهد النوعى الذى قدمه عبدالمقصود، فى مجال الصحافة الثقافية خصوصا، لا سيما من خلال عمله بجريدة "الإمارات اليوم"، التى أسهم فى تأسيسها، قبل نحو 13 عاماً، بعد أن استمر لـ8 سنوات فى جريدة "البيان" الإماراتية أيضاً.

وقال رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، رئيس اللجنة المنظمة لجوائز العويس للإبداع، سلطان صقر السويدي، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعليقا على فوز شخصية مصرية لأول مرة، بالجائزة، التى تمنح عادة لمثقفين إماراتيين بارزين : "حظى عبد المقصود بإجماع لجنة تحكيم الجائزة، فالجهد الذى قدمه، ولا يزال، خلال سنوات عطائه، بالشأن الثقافى والإعلامي، أثرى الساحة وجاء داعماً لجهود المؤسسات الثقافية المختلفة بالإمارات، ومحفزاً ومستوعباً لنتاج ادبى وثقافى متنوع" .

وأضاف : "تمنح الجائزة الثقافية الخاصة، حسب شروطها الأساسية، لشخصيات قدمت خدمات جليلة للبيئة الثقافية الإماراتية، وارتأت لجنة التحكيم، أن عبدالمقصود، هو الأكثر استيفاء لهذا الجانب، من بين العديد من الأسماء المرشحة الأخرى، عبر عطاء إعلامى سخى ونوعي" .

وسبق لعبدالمقصود، ان حقق أكثر من 20 جائزة صحافية، من جهات محلية واتحادية إماراتية مختلفة، منها جائزة التميز الإعلامي، التى تقدمها وزارة الثقافة الإماراتية، وجائزة افضل مقال وأفضل تغطية إعلامية فى العديد من المسابقات الصحافية الإمارتية.