الصحة: الانتهاء من فحص 408 آلاف مواطن خلال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 408 آلاف مواطن خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" بحلول عام 2020، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تاكيد إصابة 20 ألف و500 مريض بالفيروس ضمن العدد الذى تم فحصه بعد إجراء تحليل الـ PCR التأكيدى للمرضى، فيما تم صرف العلاج إلى 7 آلاف و600 مواطن بالمجان.

وأشار مجاهد إلى أن الحملة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 348 سيارة طبية متنقلة فى 87 نقطة تمركز ، لافتاً إلى أن الحملة تقوم بالمسح الطبى من خلال عمل تحليل مبدائى للأجسام المضادة Elisa وRapid Test ثم عمل تحليل تأكيدى للـ PCR للتأكد من إصابة المواطن بالفيروس من عدمه، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له.

ولفت " مجاهد" إلى أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 19 إلى 59 عام، وهى الفئة التى الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ،مشيراً إلى أن المستهدف من الحملة مسح وعلاج 50 مليون مواطن خلال ثلاثة أعوام، بواقع 15 مليون مواطن كل عام، لتصبح مصر خالية من فيروس "سى " بحلول عام 2020.

وقال " مجاهد" إن وزير الصحة والسكان كان قد أعلن أمام الرئيس الانتهاء من مسح 5 مليون مواطن خلال عام، فى الافتتاحات الرئاسية الأخيرة، وقد تم إطلاق الحملة منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضى فى 17 محافظة بـ 56 نقظة تمركز، ثم تمت تغطية كل محافظات الجمهورية فى 24 فبراير 2018.