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الشرطة تعيد طفلا هاربا من أهله بسبب إهماله فى الدراسة بمحطة بنى سويف

الأحد، 18 مارس 2018 02:01 م
الشرطة تعيد طفلا هاربا من أهله بسبب إهماله فى الدراسة بمحطة بنى سويف محطة قطار - أرشيفية





كتب ـ محمود عبد الراضى
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نجح رجال شرطة النقل والمواصلات، فى العثور على طالب 10 سنوات، بمحكمة سكك حديد بنى وسيف، وتبين أنه هارب من أهله خوفا من العقاب بسبب إهماله فى دراسته، وتم إعادته لأهله، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف، إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 891 (سوهاج/ القاهرة) ركاب، بالعثور على طفل حال استقلاله القطار، وتبين أنه "ع ر ش" 10 سنوات، تلميذ، وبمناقشته قرر بأنه ترك منزل أهليته خشية عقاب والده لإهماله في دراسته.

ووجه اللواء قاسم حسين، مساعد وزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتقديم الرعاية اللازمة له وبحث حالته وبذل المساعي للتوصل لأهليته.

وفى وقت لاحق حضر عم الطفل "ف ش ح" 47 سنة، واستلم الطفل بعد أخذ التعهد اللازم بتوصيله لمنزل الأسرة وحسن رعايته، وقدم الشكر لرجال الشرطة وامتنانه للجهد المبذول في إعادة نجل شقيقه، وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر سيادته باتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد بنى سويف، وتم إرساله لقسم شرطة بنى سويف لقيده وعرضه على النيابة العامة .


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