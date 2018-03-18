الشرطة اليونانية تلقى القبض على ثلاثة من مهربى المهاجرين

الشرطة اليونانية تلقى القبض على ثلاثة من مهربى المهاجرينالأحد، 18 مارس 2018 11:13 م
عناصر من الشرطة اليونانية
أثينا أ ش أ
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أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الأحد، أنها قبضت على ثلاثة أشخاص من مهربى المهاجرين قرب الحدود التركية.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المهربين بعدما هربوا 45 من السوريين والعراقيين عبر الحدود التركية اليونانية.
وأضافت الشبكة أن هؤلاء المهربين كانوا على متن قارب فى طريق عودتهم إلى تركيا، ومن ناحية أخرى ، وفى حادث منفصل، أعلنت الشرطة اليونانية اليوم أنها ألقت القبض على أفغانى وباكستانى حاولا السفر إلى ألمانيا من مطار"كافالا" بشمال اليونان مستخدمين جوازات سفر مزورة و مسروقة.
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